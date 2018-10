Gustavo Segré: "Salvo un milagro electoral, es difícil que se le escape la Presidencia a Bolsonaro"

El analista internacional, especializado en Braisl, Gusravo Segré habló en Feinmann 910 y afirmó que "Salvo algún milagro electoral es imposible que no gane Jair Bolsonaro, las encuestas lo siguen mostrando arriba. Se le perdona su perfil machista."



Sobre cómo espera Haddad el día de la elección, dijo que "El PT lo ve con frustración, pagando el precio por algunos errores, es porque no pidieron disculpas por sus equivocaciones."



Acerca de qué pasaría con Bolsonaro Presidente, aseguró que "La sensación que nos da es que todas las cosas que se conocen de Jair Bolsonaro no aparecen en la campaña. Bolsonaro será una persona dura, en el tema externo no veo una guerra contra Venezuela, quizás haga presión en la ONU, OEA."



"A las 20.01 tendremos la boca de urna, que cierran a las 18hs", agregó.