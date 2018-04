Hablamos con los Intendentes de los municipios afectados

Martiniano Molina, Intendente de Quilmes:

-"Tenemos 85 personas evacuadas, personas asistidas. La zona afectada fue la zona de arroyo, donde hay barrios humildes. Estamos asistiendo desde el primer día a la gente. Agradecemos el trabajo de los bomberos para poder llegar a la emergencia. El SAME hizo un gran trabajo"



-"Todo el equipo está en la calle, estamos recorriendo la zona Oeste que es la más complicada."



-"Muchos dirigentes utilizan estos momentos para dañar, y no vimos a nadie ayudando. Agradezco a los intendentes que me llamaron, a funcionarios y obviamente a María Eugenia Vidal que me llamó."

Ramiro Tagliaferro, Intendente de Morón:

-"Nos encontramos con un fenómeno atípico, llovió muchísimo y con vientos muy fuertes, en Palomar y Castelar sobre todo. No tuvimos victimas y en lo material estamos trabajando."



-"No tuvimos inundados ni evacuados. Nosotros invertimos mucho en el tema hidráulico, por suerte dio resultado. Estuve en contacto con Martiniano Molina."



-"El caso más grave fue la voladura del techo de una escuela, pero estamos trabajando para que los chicos el miércoles vuelvan a clase, ademas del compromiso de la provincia para hacer el techo lo antes posible"

Nicolás Ducoté, Intendente de Pilar:

-"Tenemos 112 evacuados y tendremos más al final del día, ya que esta lluvia afectó a Pilar, pero ahora viene agua de otros distritos. Tenemos ríos, y zonas planas. Nos quedan dos días de crecida"



-"Tuvimos mucha ayuda de provincia, vino María Eugenia Vidal, además tuvimos varias obras hidráulicas."