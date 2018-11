"Hablé con el fiscal de la Ciudad y le dije que avance a fondo con los agresores que tiraron piedras el sábado"

Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, habló en Feinmann 910 y contó que "Estamos en el centro de monitoreo teniendo una reunión de seguridad, trabajando y preparando el equipo. El equipo de trabajo viene con un plan integral de seguridad muy importante, que nosotros tenemos que llevar hasta el final; poniendo más policías en la calle, más cámaras, más capacodad y este equipo es el que sigue".



Sobre los objetivos que llevará adelante, dijo que "Me obsesiona que la gente pueda vivir en paz, me obsesiona bajar las estadísticas, que es lo más importante, que podamos tener seguridad es la principal preocupación y ocupación del jefe de Gobierno y de quien les habla".



Además, dijo que "Vamos a utilizar toda la inversión que hemos hecho para brindar más seguridad a la gente. El tema central es la seguridad y por eso pedimos el traspaso de la Policía y lo recibimos. Otro tema que me obsesiona es hallar a los culpables."