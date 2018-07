Eduardo López hablo con Eduardo Feinmann sobre los nuevos casos de sarampión y aseguró que "son casos autóctonos, pero no sabemos si tuvieron contacto con alguien que viajó a Europa. Hay que ocuparse y vacunar a todos"

-"Dos casos de sarampión, uno de la Ciudad y otro de provincia. Los dos casos evolucionan bien, uno se fue a la casa y otro en estos días. Son casos autóctonos, pero no sabemos si tuvieron contacto con alguien que viajó a Europa. Hay que ocuparse y vacunar a todos"

"El programa nacional de vacunación depende del Ministerio de Salud de la Nación. Hay que tratar de mejorar la cobertura en vacunación. Los padres deben verificar como están las vacunas"

-"Nosotros no logramos que las mujeres embarazadas se vacunen para la tos convulsa, me parece que habría que facilitar la vacunación y enseñarles que la vacunación es un derecho. Hace 20 años que no había sarampión."

-"Todo chico que se deriva hay que llevarlo en ambulancia, si lo mandaron en tren de Glew es terrible porque puede contagiar. Se va a tener que sentar el Intendente de Almirante Brown con el Ministro de Salud de la provincia para solucionarlo."





