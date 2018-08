Repasá las frases más importantes de la nota:





"Hace un tiempo dijimos que la Aduana era un colador. Viene desde el 2010 porque se aplicaba la receta de desmantelar y decir que no sirve. Luego invertir mucho dinero."



-"Se habla de aterrizar sin la necesaria asistencia de un funcionario aduanero. Con el tema de Leonardo Fariña se armó un escándalo bárbaro. Todo conduce al aeropuerto de Carmelo."



-"Nuestra preocupación es el ingreso de armas y droga, no sólo dinero. No digo que entren, digo que es una frontera permeable, lo dijo el director de Aduana."



-"Esto acá no cambió, es una política que lleva adelante el Ministerio de Economía"