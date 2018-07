Pablo Avelutto habló en Feinmann 910 y aseguró que "Lo recursos en el área cultural siempre son menos de los que uno quiere, igual la gestión de Alberto Manguel fue muy buena, lo que deja es positivo. Logramos una cultura de trabajo dentro de la Biblioteca"

Repasá las frases más importantes de la nota:

"Alberto Manguel y yo somos amigos, Alberto hizo un enorme esfuerzo en aceptar la Dirección de la Biblioteca Nacional y hace unos meses me dijo que su médico le había dicho que debía aflojar porque había indicadores de riesgo. Recordemos que Manguel había tenido cáncer."-"Hace unos días me dijo que el 7 de agosto se iba a internar en Estados Unidos, entonces decidimos que Elsa Barber sea la directora de la Biblioteca Nacional, ella es una bibliotecaria graduada."-"Lo recursos en el área cultural siempre son menos de los que uno quiere, igual la gestión de Alberto Manguel fue muy buena, lo que deja es positivo. Logramos una cultura de trabajo dentro de la Biblioteca"-"No hay recortes, tuvimos una reestructuración, tenemos 800 empleados""Durante la gestión de Horacio Gonzalez se hacían las reuniones de Carta Abierta en la Biblioteca"La Biblioteca tiene control de asistencia, los que no van no cobran. La Biblioteca recuperó libros importantes, Microsoft donó servicio de sotware. Igual será asesor ad honorem"-"Los recursos humanos llevan un peso muy importante del presupuesto. En el Ministerio de Cultura se lleva mucho dinero la seguridad y limpieza."-"Yo respeté el punto de vista cuando cuestionó la Feria del Libro en Colombia, nosotros tuvimos éxito porque nos basamos en el fútbol."-"No se va por malestar, yo soy amigo de Alberto y le agradezco lo que hizo. No hay ninguna razón oculta por la cual da un paso al costado"