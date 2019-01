"Hallaron un cuerpo en los últimos rastrillajes"

Mauro Gonzalez, periodista de radio eme de Santa Fe, habló en Feinmann 910 y dijo que "Estamos en Esperanza, Santa Fe, aquí hay mucha consternación por lo ocurrido. Agustina tiene 17 años, fue al boliche Teos y después de las 6hs no se tuvo más novedades."



Además, dijo que "Las cámaras de seguridad del boliche muestran que 5.40 es la última imagen, saliendo sola. Hoy se conoce que se encontró un cuerpo. Muy cerca de boliche fue la última conexión del celular"



Sobre la relación con la persona que se quitó la vida, dijo que "Aún no se puede hablar de relación entre la persona suicida con Agustina, si lo que podemos decir es que esa persona tenía problemas son su ex pareja."