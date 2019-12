Hambre. "Trabajaré para mi país; se lo ofrecí a Vidal y nunca me dio bolilla"

CHICHE DUHALDE.mp3



'Chiche' Duhalde pasó por Feinmann 910 y se refirió a su colaboración en el plan Argentina contra el Hambre, tras la convocatoria de Daniel Arroyo.





Aseguró: "Me sumé al plan Argentina contra el Hambre. Creo que todos tenemos que ayudar. Fue un mimo al alma que se acordaran de mí y de mi experiencia para luchar contra el hambre. En la mesa hacen falta médicos especialistas: obstetras, nutricionistas...".





Sin bandera política: "Hay que dejar de culpar a los distintos gobiernos y pensar para adelante. Yo voy a trabajar para el país. Le ofrecí esto mismo a María Eugenia Vidal y no me dio bolilla en estos cuatro años. No importa el color del gobierno, uno tiene que ayudar".





Sobre el kirchnerismo: "Creo en Alberto Fernández, a lo mejor nos encontramos con la grata sorpresa de que Cristina ocupe su rol y no ponga piedras en el camino. "Si es para trabajar, me juntaría a tomar un café con Cristina Kirchner. Para discutir, no me junto con nadie".