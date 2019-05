Ulises Lencina.mp3







Ulises Lencina, vocero del Diputado Héctor Olivares, habló con Eduardo Feinmann luego del atentado al legislador en las inmediaciones del Congreso de la Nación.





"Estoy hecho mierda, me encontré con un amigo que me dice lo ocurrido en el subte y acá estoy, prendiendo una vela por un tipazo, que es Héctor Olivares para que salga adelante"



-"Yo me pregunto que hemos hecho. Olivares recibió tres balazos. Miguel Yadon era su amigo y comparten departamento, él recibió 5 balazos".



-"Me dicen que le dispararon de un auto, lo que sé es que Héctor camina todas las mañanas".



- "Hay que concluir que al Diputado Olivares le tiraron a matar"