"Hay un sistema montado para robar y quedar impunes"

Sobre su libro 'La raíz de todos los males':



"Me tuve que subir al ring y ponerme protector para que no me bajen muchos dientes. Esto excede a un Gobierno. Trato de exponer que, más allá de que en todo rubro hay gente valiosa y digna, muchos que se matan laburando, en Comodoro Py no necesitán todos los Jueces y fiscales corruptos, con 3 Oyarbides frenás una investigación, con 3 policías corruptos nunca encontrás dónde venden a droga."



"Hay un sistema, ese es el eje, montando para una corrupción y para la impunidad, robar y quedar impune, el organismo clave en el Gobierno es la oficina anti-corrupción, en un momento había 100 empleados y solo 2 eran analistas de corrupción, una de las dos oficinas ni siquier a tenía internet. En la Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, hay un cuerpo de auditores, hoy son solo 7 personas, deben analizar todos los números de todos los candidatos de todo el país."





Sobre los arrepentidos:



"Es una oportunidad histórica, hay que ver si van a encapsular a investigación y termina con la impunidad parcial o si van a ampliar la investigación y va a terminar como una especia de lava jato argentino. Tenemos la posibilidad de avanzar sobre el sistema y hay que ver si el sistema lo tolera."



"Si vos tuviste un negocio, firmaste un contrato con un Gobierno, al llegar el nuevo Gobierno te aprietan y te piden un porcentaje vos no te podés bajar."



"La clave es por qué querer cambiar el sistema, sos un empresario, un Juez o un policía, para qué vas a cambiar el sistema por el que te llenás de guita y qu edás impune. Por presión social debieron impulsare la figura del arrepentido y ahora o saben como pararlo, los empresarios se peleaban para entrar primero a habar con el fiscal."





Referido a si hay corrupción en el Gobierno de Macri:



"Creo que sí, pero tiene otra perspectiva. En el caso de los cuadernos tenemos los mismos funcionarios que dicen que sí se pidió la plata, durante el kirchnerismo querían efectivo, dinero físico o acciones. En este Gobierno la cuestión pasa por otro lado, conflicto de interés y tráfico de influencias, eso es más difícil de comprobar. Hoy los funcionarios datean a los empresarios para que ganen licitaciones."



"Esto solo cambia por la cuestión social, solo cuando lo italiano dijeron basta o los brasileros dijeron basta, la cuestión cambió. Es un proceso, es algo progresivo. Por la presión social sacaron la ley del arrepentido para los actos de corrupción, ahora no saben qué hacer con eso que les complica todo, lo mismo con la extinción de dominio o a ley de responsabilidad empresaria."







