"Hoy se conocerá el índice de inflación. La inflación será 3.5 por ciento."



-"La licitación de lebacs es importante por la base monetaria que hay, sería un desastre si no se renovará nada. Lo que no se renueva significa que la persona recibe los pesos y los intereses. El Banco Central cree que se renovará el 70 por ciento, y será así porque mucha está en manos de Bancos y organismos del Estado."



-"Si lo que se va se vuelca al circulante gen era una presión sobre el dólar. El Banco Central tomó medidas para que vayan a otros papeles que emitió el Tesoro o los Bancos"



-"Además se tienen que sacar las lebacs."



- Coincidis con lo que dijo Mauricio Macri sobre turbulencia?: "Si por turbulencia entienden un desequilibrio del sistema cambiario fuerte fue una turbulenta, para mí fue una corrida cambiaria del peso al dólar. Las medidas que se tomaron fueron buenas, pero se deberían haber tomado juntas"



-"La tasa de interés es alta para que el inversor se quede, el que ahorra en lebacs piensa que va a ganarle al dólar. La tasa de interés es alta, pero si no se te dispara el dólar. La inflación será del 30 por ciento."



-"Hay una fuerte caída de la actividad económica. La situación es complicada."