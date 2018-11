Hernán Lacunza, tras el aumento en el impuesto inmobiliario: "El año que viene la provincia baja impuestos"

Hernán Lacunza, Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y afirmó que "El presupuesto lo presentamos anoche, y el titulo de que aumentamos un 38 por ciento los impuestos no es justo para todos los contenidos impositivos que proponemos para el año que viene."



Además, dijo que "El año que viene la provincia baja impuestos, bajamos costos para que se genere empleo. El Gobierno anterior incrementaba ingresos brutos, nosotros no."



"Para tres de cada cuatro viviendas en la provincia de Buenos Aires será 30 pesos. En esta propuesta el titulo no es la realidad.", agregó.



Comparándose con el Gobierno Scioli, dijo que "La provincia de Buenos Aires baja el déficit, hace obras y está bajando impuestos durante estos años"



Al ser consultado por la inflación en la Argentina, djo que "La inflación es alta por el tema cambiario, lo que tenemos ahora es una meseta y tratar de descender para que el año que viene sea menor."