Hernán Lombardi: "Calabrese hizo un comentario desubicado"

-" Yo ayer me expresé y ellos pidieron disculpas. Fue una desubicación. Calabrese hizo un comentario desubicado, a Juan Miceli lo echó la Cámpora, a Pepe Eliaschev lo sacaron."-"Fue un comentario desubicado y nos gustaría que pidan disculpas, no los obligamos. Ellos lo hicieron. Nosotros privilegiamos la libertad, venimos de 10 años de autoritarismo."-"Yo vi las disculpas al conjunto de la sociedad que se sintieron defraudados por lo que vivió el domingo, que es como pasaba con los partidos con el relator militante."-"Es una co producción, ellos traen los sponsor, los sueldos se los paga la productora, nosotro s no nos metemos lo que pagan los privados."-"Tenemos un 30 por ciento de ausentismo en Canal 7, el promedio de sueldo es 85 mil pesos"-"A Nadia la jubilamos a los 70 años y ganaba 185 mil pesos. Propusimos paritarias y no hay aumentos porque ganan 85 mil pesos. Acá no le estamos metiendo la mano en los bolsillos a los que menos tienen"-"Ayer se pararon los noticieros por un tema económico. Ayer pateaban la puerta de recursos humanos, eran mujeres. Un camarógrafo privado sabe que gana un 30 por ciento más en la Televisión Pública""RTA tiene siete directores, sólo dos fueron nombrados por el Ejecutivo, los demás vienen del sindicato, las universidades."-"En la Radio y la Televisión hay 12 sindicatos."