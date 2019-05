Hernán Zin: "Esto reivindica el trabajo del periodista que estamos mal pagos y lo hace porque lo ama"

Hernán Zin.mp3







Hernán Zin, director del documental "Morir para contar", habló con Eduardo Feinmann sobre el lanzamiento de la película en la plataforma de Netflix en 100 países.





Repasá las frases de la nota





"Emocionado con el estreno de Morir para contar, la película va de mi vida como reportero de guerra y un incidente que tuve en el 2012, un ataque de pánico".



-"Se reivindica el trabajo del periodista. Los periodistas estamos muy mal pagos y uno lo hace porque lo ama".



-"He trabajado mucho en Argentina, he estado en villas, la violencia urbana es una guerra constante. Una vez los barra de Independiente nos dieron una paliza, fue Bebote Alvarez con su gente. Da pena".



-"Yo he tenido mucha suerte en la vida, tuve recursos económicos para viajar y desde mi oficio estoy tratando de devolver algo a la vida"