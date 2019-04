Historia del ex combatiente que salvó a su compañero tras ser derribado por los ingleses

Miguel Godino.mp3







Miguel Godino, ex combatiente y co-piloto de helicóptero de Malvinas, habló en Feinmann 910 y dijo que "El 2 de abril estaba en una comisión de vuelo y me enteré que habíamos tomado Malvinas. Yo manejaba un helicóptero Puma"



Además, contó que "Transportábamos municiones de mortero, y cuando pasamos el Estrecho San Carlos, y vamos que el Harrier se mete atrás nuestro".



"Perdimos toda una tripulación de vuelo. Lo atacó la Fragata Conventry", agregó.





Finalmente, dijo que "El año pasado me llegan las fotos de un desconocido de Inglaterra con mi casco de combate que había quedado en el helicóptero. Me contacté pero no me respondió".