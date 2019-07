Horacio Rodríguez Larreta: "Alberto Fernández fue parte del caos que nos dejaron"

Horacio Rodríguez Larreta.mp3







Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, visitó los estudios de Feinmann 910, habló sobre la campaña electoral y respondió preguntas de los vecinos.





Repasá las frases de la nota





-"La preocupación de los vecinos es por los barrios, ejemplo los arboles, la iluminación led, que es mucho más barata, pero con las ramas no se lucen"



-"No existe la campaña sucia; a mí me gustaría que sea un poco más constructiva: si la oposición tiene sugerencias para dar que las aporte y las discutimos, incluso puede haber cosas que se pueden tomar. Creo que en el país fuimos a campañas muy confrontativas".



-"Cuando vos estás en el gobierno la gente evalúa el trabajo que hiciste; yo no voy a cambiar la opinión de alguien sobre mi trabajo por lo que pueda decir en un mes de campaña. La gente valora lo que hicimos en la Ciudad, pero eso tiene que ver con un plan que viene de hace años".



-"Muchas de las obras que hicimos son como los cimientos de un edificio, por ejemplo las obras del arroyo Vega. Estamos estudiando un nuevo subte, la Línea F, que va de Entre Ríos- Callao"



-"Vos te rompes el alma y después el subte D te para, para mí no es necesario, que se identifique a la persona que agredió y listo"



- "Es cierto que la pobreza aumentó respecto al año pasado, tuvimos la crisis cambiaria, pero si la comparás con el trimestre anterior, bajó. Nosotros ampliamos la atención social. Con las obras y el turismo damos trabajo y baja la pobreza".



-"Nosotros tenemos estadísticas muy buenas, tenemos un censo de las personas en situación de calle, el Kirchnerismo nos dijo que había menos pobres que Alemania. Si hay gente en calle llamen al 108"



Claudio Rico, humorista: "Yo llamé, pero la gente no quiere ir a los paradores"



Eduardo Feinmann, conductor: "Los paradores son impecables"



Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de gobierno porteño: "Quiero aclarar que la Ciudad tiene paradores de familias, con ciertas pautas"



-"Tenemos un trabajo muy bueno de las asistentes sociales, a las personas que no convencemos le llevamos comida y frazada"



-"Me enojé cuando lastimaron a un policía en el Obelisco, yo estaba hablando con Diego Santilli y después habló en Parque Norte, entonces me calenté"



-"Nosotros hemos logrado que no corten el transporte publico, que haya menos piquetes, aunque hay manifestaciones, venimos con buen dialogo, entonces me enojé".



-"En la Ciudad estamos reclamando que nos pasen la justicia, sobre todo la penal. Tenemos que terminar con la puerta giratoria. Tenemos buenos jueces y otros que liberan delincuentes"



- Sobre Alberto Fernández: "No quiero entrar en polémica con Alberto Fernández, fue parte del Gobierno anterior, miremos para adelante, que proponga, que diga que hará, él criticó a Cristina Fernández, es contradictorio. Nunca vi un vice que presente el candidato a presidente"



- Sobre las criticas de Cristina Fernández a María Eugenia Vidal: "Que se meta con cuestiones personales me parece poco feliz"