Horacio Rodríguez Larreta: "El candidato a Presidente es Macri, no hay otro plan"

-"No soy un experto en mercados, pero viene sucediendo desde hace varios meses que el dólar sube y baja, sube y baja, sube y baja... si uno lo mira respecto de hace siete u ocho meses, cuando se lanzó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dólar se ha mantenido relativamente estable en el largo plazo; es más: la inflación ha sido mayor a lo que aumentó el dólar".



-"En el día a día sube y baja, pero en el largo plazo se ha mantenido más o menos en los mismos niveles y no subió siquiera más que la inflación".



-"Yo estoy convencido que la gran mayoría de los argentinos no quiere volver al pasado, en el camino que íbamos era hacia Venezuela, más allá de que la ex presidenta pueda tener una base de apoyo importante; ahora bien, si esto genera dudas... la temperatura del dólar es importante".



-"Ayer recorrimos por primera vez el Paseo del Bajo, en bicicleta.."



-"Hicimos todo el trayecto de la obra, es una gran obra, se cumplieron los plazos. Más que paseo del Bajo es tiempo libre para el vecino. Son obras complejas que se hacen con la Ciudad funcionando"



-"Hoy comienzan a funcionar las cámaras para reconocer prófugos, son 44 mil prófugos, los datos son del Ministerio de Justicia. Ya detuvimos siete personas, es tecnología para cuidar a la gente"



- Dichos de Elisa Carrió sobre De la Sota: "No le busquemos la vuelta, se disculpó, es la única que pide perdón".



- Estadio único Boca Juniors y River Plate: "Sería bueno por el estadio, ahora para un fanático no es fácil"



- Medidas económicas: "Ya tomamos muchas medidas económicas, quizás no las anunciamos, estamos dando créditos favorables en tasas para Pymes y Comercio, no subimos el Subte, beneficios desde renta de la Ciudad, planes para promover el consumo desde el Banco Ciudad".



-"Las tarifas eléctricas están congeladas y no tengo una empresas como tiene la provincia de Buenos Aires con Edelap"



-"Ya dijimos que no desdoblamos las elecciones, vamos con la elección presidencial. El candidato a presidente es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal es la candidata a gobernadora bonaerense. Los candidatos se deciden en la Argentina, no en Wall Street"



-"Aún no definimos mi compañero de formula, yo trabajo muy bien con Diego Santilli, pero si es de nuevo no puede ser Jefe de Gobierno, veremos..."