Horacio Rodriguez Larreta: "La baja es un 4 por ciento, no tenemos carga impositiva."

-"La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que menos impuestos tiene en los servicios públicos, en el gas, luz y agua no tenemos. Son impuestos que no puso María Eugenia Vidal, estaban."-"Es un impuesto a la electricidad que la Ciudad nunca lo tuvo. Esperemos que los Gobernadores escuchen el llamado del Presidente Mauricio Macri"- Urtubey y Zamora dijeron que no acompañarán: "Qué se hagan cargo y le expliquen a la gente. En la Ciudad dentro del pacto fiscal estaba previsto eliminar ingresos brutos en agua y gas, lo bajamos a cero"-"Hay que cambiar la iluminación a led, en la Ciudad lo estamos haciendo y baja el 40 por ciento el consumo de energía. Si se cambian todas las lamparitas en una casa se baja un 15 por ciento. La lampara es más cara"-"Nosotros vamos a repartir bombitas led, daremos cinco por casa, si todos hacen el recambio, serán gratis pero la tenes que buscar."-"La baja es un 4 por ciento, es lo que tenemos."