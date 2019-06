Horacio Rodríguez Larreta: "Las PASO son un gastadero de plata"

Horacio Rodriguez Larreta.mp3







Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Eduardo Feinmann luego que se descubra que el jefe comunal irá junto a Diego Santilli por la reelección y afirmó que están muy cerca de arreglar con Lousteau.





Repasá las frases de la nota





- Sobre la selección nacional: "Yo le tengo mucha fe a Lautaro, de Racing, no jugó bien el partido pasado la selección nacional, pero tengo fe"



- "Es un gusto que Diego Santilli me acompañe en la fórmula, porque venimos trabajando juntos, somos amigos y tenemos confianza. Asumió estar en el Ministerio de Seguridad y lo hace muy bien"



-"Tenemos más policía en la calle, las cámaras, ayer una permitió captar al asesino de la chica de Colegiales"



-"Para mí es una alegría seguir trabajando con Santilli".



-"No están cerradas las candidaturas todavía; tenemos una conversación muy avanzada con Martín Lousteau y muchas ve ces hemos dicho que nos gustaría trabajar en equipo; ya está conformada la alianza de Juntos por el Cambio con el radicalismo en Capital Federal, que en años anteriores no estaba, y en los próximos días podremos tener la charla con él para confirmar las candidaturas; no quiero dar por cerrado algo que no está confirmado, pero tengo mucha fe y estoy contento en cómo estamos avanzando en las charlas".



-"No hay candidaturas definidas, tiene que ser una mujer. También me gusta Maximiliano Ferraro"



-"La incorporación de Miguel Ángel Pichetto bien, es un tipo de experiencia, de dialogo, consenso y buena relación con los gobernadores. Yo lo respeto mucho"



-"Yo con Patricia Bullrich trabajo casi todos los días por la seguridad, y es un lujo como dirigente, pero no hablé de una candidatura para ella"



-"No hay internas en ninguna candidatura, es cierto que las PASO son un gastadero de plata. Las primarias internas dentro de los partidos no dan resultado. Cuando hay una verdadera competencia interna las PASO están bien".



-"No entiendo por qué no tenemos voto electrónico"



-"Es cierto que podría tener aspiraciones para el 2023 Santilli, pero lo cierto también es que nos llevamos bien y estoy contento"



-"Más allá de las dificultades no creo que en la provincia la gente quiera volver para atrás, María Eugenia Vidal será acompañada por la gente, hizo muchas cosas".



- Sobre las declaraciones de Dady Brieva: "No creo que lo diga de verdad, es una barbaridad pensar en una Conadep de periodistas. Vos Eduardo podes decir lo que quieras del Gobierno que nadie dice nada, estamos recuperando la libertad de expresión"



-"Me reúno con Mauricio Macri y Vidal para festejar los centros de primera infancia"