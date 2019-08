Horacio Rodríguez Larreta le respondió al juez Gallardo: "Los fallos están para cumplirse, aunque no estemos de acuerdo"

RODRIGUEZ LARRETA [15454729302].mp3









Como respuesta al juez Gallardo: "No voy a entrar en polémicas con un juez. Los fallos están para cumplirse, aunque no estemos de acuerdo. Nosotros queremos defender las fuentes de trabajo"





Sobre la aplicación de una de las normas: "Hoy en la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil ver a alguien en una moto sin casco"





Comparación con otras empresas: "Uber no tiene nada que ver con las aplicaciones de delivery. Uber como empresa no existe, no paga impuestos"









El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se refirió en Feinmann 910 al fallo del juez Gallardo sobre las empresas de delivery.