Horacio Rodríguez Larreta: "Macri va a ser el candidato a Presidente de Cambiemos"

Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, visitó los estudios de #Feinmann910 y afirmó que "Estamos trabajando mucho, no sigo el día a día del dólar. Ayer picó fuerte en todo el mundo, está dentro de las bandas previstas, en Argentina hay volatilidad. Se hacen reformas de fondo, y hay ocupación del Gobierno. El Banco Central tiene instrumentos para tratar la situación. En todo caso lo que preocupa es la situación de la gente, que fue lo que dijo Mauricio Macri"



Además, dijo que "Argentina vuelva a exportar energía, con toda la inversión que se hizo, antes venían los barcos de Venezuela. Por suerte Argentina no fue a lo que es Venezuela, la transición es pesada, pero es el camino. Hay que promover la inversión."



Sobre el gradualismo, afirmó que "Las medidas las queríamos tomar gradualmente para que la gente no sufra, estoy de acuerdo que se hizo lo correcto, después se aceleró. Se están haciendo reformas de fondo, hay un boom del turismo, se genera trabajo. En Capital tenemos récord de obra pública"



"Con las obras la gente pierde menos tiempo, hay menos barreras. Además se abren calles sin salida. Todas las obras en la Ciudad se terminan a tiempo. Se hacen muchos parques verdes.", afirmó.



Acerca de la polémica con los motochorros, dijo que "Nosotros hicimos mucha campaña contra los motochorros, no sé que miran los jueces... bueno no todos... hay jueces que trabajan bien. A los delincuentes los detuvimos por las cámaras."



"Sería bueno que se apruebe la reforma del Código Penal en el Congreso, gran trabajo de Mariano Borinsky. En una manifestación si una persona tira una piedra va presa. Después pedimos que nos pasen la justicia penal a la Ciudad como la policía. Ya nos pasaron para que la Ciudad maneje el narco menudeo. Patricia Bullrich trabaja muy bien contra el narcotráfico.", dijo.





Sobre la duda de si Macri será candidato, afirmó que "No sé de donde sacó Barrionuevo que Mauricio Macri no será candidato, estoy convencido que será el candidato a presidente"



"Mauricio Macri y Cristina Fernández tienen una base de apoyo importante. Cristina es hoy quien más apoyo tiene, yo estoy convencido que la gente no quiere volver al pasado", afirmó.



Finalmente, dijo que "Nadie duda que hay gente que la está pasando mal, pero se están haciendo reformas profundas, lo vemos en el turismo, la energía, cosecha."