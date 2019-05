Eduardo D'alessio.mp3







Eduardo D'alessio, analista político, habló con Eduardo Feinmann sobre el triunfo de Schiaretti en Córdoba y descartó que se presente a Presidente.





Repasá las frases de la nota





"hay un antes y después de la elección en Córdoba, el 12 de mayo es el día que empezó a definirse en serio que pasará en las elecciones generales. Hay un claro líder de la tercera fuerza, alguien que se plantó y dijo que no está ni con Mauricio Macri ni con Cristina Kirchner, dijo que es peronista federal".



"Hoy en día están todos al lado de Schiaretti para ver cuándo lo llaman. No hubo candidatos del kirchnerismo porque iba a ser un papelón. Los que dijeron incluyamos a Cristina, hoy dicen pero no mucho".



"Me da vergüenza ajena cuando veo encuestas que hablan de una diferencia de 0,9% en el ballotage. Todavía no sabemos ni los candidatos, hay que hablar del ahora, las encuestas no son predictivas sino descriptivas".