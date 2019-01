"Hoy habrán manifestaciones auto-convocadas por la población"

Marco Morín Aguirre, periodista venezolano, habló en Feinmann 910 y dijo que "Caracas amanece con una tensión, poco transporte publico, la gente no sale de su casa. Ayer hubo muchas manifestaciones."



Además, dijo que "A la prensa ayer nos costó mucho tener información de Guaidó porque el Gobierno bloquea los accesos a internet. Aún no hay convocatoria de gente a la calle."



"Hoy Maduro da apertura al año judicial, Guaidó está recibiendo el apoyo del mundo". agregó.



Finalmente, sobre el paso del Papa por Panamá, dijo que "Fue una bendición cuando lo nombran a Francisco, pero luego sus actitudes, no ser critico de la realidad en Venezuela hace que ya no se le tenga tanto cariño"