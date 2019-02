Hugo Biolcati "Al kirchnerismo le causa repugnancia el campo, volvería a votar a Macri"

Biolcati.mp3







Hugo Biolcati, ex Presidente de la Sociedad Rural Argentina, habló en Feinmann 910 y dijo que "Hay una decepción en la gente de campo, que ha dado muchísimo por volver a la democracia, y ha confiado en Mauricio Macri. Desean seguir confiando pero hay una sensación de decepción sumada a la visión del gobierno que el campo los apoya de cualquier manera, y piensan que es el que menos atención requiere."



Sobre a quién apoyaría entre Macri o Roberto Lavagna, Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey, dijo que "No ha surgido ninguna figura como alternativa. Lavagna es un personaje interesante pero no tiene posibilidad de llegar más allá de un círculo cercano. El votante no lo conoce y no lo toma como opción"



Acerca de la soberbia del Gobierno, afirmó que "Hay soberbia enorme. Estuvimos convencidos de que íbamos a tener el mejor equipo de gobierno, los mejores técnicos, y francamente la sensación es que la cosa no es así. Se han cometido muchos errores no forzados y eso decepciona cuando se esperaba gente que conocía. Parecen empecinados, no sé quién es, la personalidad del gobierno es una personalidad soberbia que escucha pero sigue adelante con su camino. Se han hecho cantidad de mesas de ganadería y lechería y no se resuelve absolutamente nada. "



Sobre que la solución para Argentina siempre es el campo, "Las economías regionales sostienen gran parte de la economía argentina, hay que meterle fuerza. La soberbia de la clase política es creer que vamos a tener cientos de miles de millones de dólares del campo, pero el campo produce porque es lo único que sabe hacer, no quiere decir necesariamente apoyo.





"Vamos a tener una buena cosecha por nosotros, porque vivimos de nuestro esfuerzo, pero eso no se traduce en votos.", agregó.