Hugo Biolcati: "Es impresionante lo que ha logrado esta cosecha con la ayuda del clima"

Hugo Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, habló en Feinmann 910 y dijo que "La situación del campo es muy realista, hay movimiento de camiones y la infraestructura no alcanza".



Además, dijo que "El productor como dice Etchevehere no va a especular, pero especular no es una mala palabra, el productor gasta lo que necesita de su propia cosecha, además cuida la cosecha en un país que no hay crédito".



"No hay una especulación enfermiza del productor, no conozco la mentalidad de los exportadores", agregó.



Finalmente, dijo que "La situación del país la veo muy complicada, quiero tener fe. Sería terrible volver al populismo, aunque se han cometido enormes errores. Hoy lo volvería a votar".