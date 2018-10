Huguito Moyano ratificó los dichos por Pablo: "No se debe haber organizado una misa sin que la máxima autoridad de la Iglesia la autorice"

El hijo de Hugo Moyano habló en Feinmann 910 y afirmó que "Desde que se frenó la reforma laboral comenzó una persecución sistemática, Pablo Moyano tuvo un papel importante que activaron las causas judiciales-mediáticas."



Además, aseguró que "En esta causa ya se había pedido el procesamiento, se habían hecho allanamientos en Independiente, le dice que es el jefe de una asociación ilícita por los trapitos, la venta de choripán. Los socios en Independiente están conformes con la gestión de Moyano, se levantó una deuda impresionante."



"El sustento de esta causa es la declaración de Bebote Alvarez.", agregó.



Acerca de la misa organizada, contó que "La misa en Luján fue maravillosa, yo calculo que la Iglesia debe respetar una verticalidad, no hará algo sin que el Papa esté de acuerdo."



"Concluyeron los dos sectores que más pelean contra el ajuste del modelo del Gobierno, estaba el frente sindical, camioneros, Smata, bancarios; y la iglesia también tiene un lucha social.", afirmó.



Sobre las declaraciones de Mauricio Macri, afirmó que "No son casualidad que lo haga en el Coloquio de IDEA y que hablen de método mafioso cuando se habla de materia laboral. Me acuerdo cuando se quiso implementar la reforma laboral Paolo Rocca hizo referencia a camioneros"