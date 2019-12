Indagatoria de Cristina. "Garantizo que ningún juez le tuvo miedo"

GALLO TAGLE.mp3



El juez Marcelo Gallo Tagle habló tras la actitud de Cristina Fernández de Kirchner en su declaración indagatoria y disintió con la mirada de Eduardo Feinmann.





Apoyó a los jueces: "Conozco a los magistrados, hay que estar en el zapato de ellos. "No comparto con usted que los jueces le tenían miedo a Cristina, y no me gusta que quede esa imagen. No son cobardes ni pollitos mojados. Puedo garantizar que a los magistrados no les cabe ningún tipo de calificativo asociado al temor".





Eduardo Feinmann le dijo: "Le tienen un 'cagazo' bárbaro a la señora porque va a ser vicepresidente. Me da pena", y Marcelo Gallo Tagle respondió: "No lo comparto, cada uno es libre de pensar lo que quiera".