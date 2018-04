Ivan Carrino: "No podemos más que alegrarnos ante el descenso en la pobreza"

Escuchá el audio de la nota









-"Mi evaluación respecto a la pobreza es similar a la tuya, no podemos más que alegrarnos ante el descenso en la pobreza y además no tiene que ver con ocultar los datos. La economía el año pasado se recuperó de una caída, bajó el desempleo, el salario le ganó a la inflación. El descenso es mayor a lo esperado."Iván Carrino, economista: "El número de pobreza es del 25.7 por ciento, es el más bajo que durante todo el Gobierno de Cristina Fernández. Tenes un Gobierno que no es el populismo demagógico de Axel Kicillof y la pobreza más baja. El populismo vive de la neces idad de la gente que no tiene"-"En la inflación es una gran lucha"