Ivan Pavlosky se reencontró al aire con uno de sus rescatista

A pocos días del rescate de la delegación oficial en Catamarca, Juan Soriano saludó a Ivan Pavlosky luego de rescatarlo en una misión de emergencia. El vocero afirmó que "Juan Soria, y el grupo de Kuntur es un orgullo para los argentinos".

Repasá las frases más importantes del relato

-"Muy agradecido por la preocupación de todos, fue una noche larga, fría, de incertidumbre, pero siempre bajo el mando de la Fuerza Aérea que nos organizó para pasar la noche lo mejor posible"-"Nosotros estábamos en Cachi, no podíamos aterrizar por el mal clima, el presidente Mauricio Macri bajó en un avión más pequeño con el Gobernador de Salta."-"Luego nos dicen que se podía bajar en Termas de Río Hondo, pero nos agarra un manto de nieve, el capitán decide elevarse, cuando intenta aterrizar le pasa de nuevo, entonces el capitán, con buen criterio, decide aterrizar en un sector de montañas que tenía visibilidad en el aire y lugar para un segundo helicóptero."-"Siempre hubo comunicación, pero debíamos racionalizarlo porque no sabíamos cuando nos iban a rescatar."-"Los que nos organizaron con la comida y el agua fueron las personas de la Fuerza Aérea."-"A la noche nos comunicaron que había un cuerpo de rescate en camino, el tema es que abajo también era complicado el clima."-"Nosotros estábamos con una persona de vialidad que estaba ubicada en la zona, además que los rescatistas sabían lo que pasaba y nos iban a ubicar. Jesús Maza y el capitán conocían la zona."-"Los muchachos de la Fuerza Aérea nos dieron ropa porque nosotros estábamos en camisa."-"Se mandó un avión para que nos ubique y vea que estábamos bien, nosotros decidimos bajar todos caminando, y aparece el helicóptero, que ba jó agua y alimento. En ese helicóptero podíamos subir siete, nos bajaron a nosotros porque no teníamos experiencia, ni calzado. La Fuerza Aérea decía que ellos conocían el lugar para bajar solos y nosotros seríamos una molestia. El helicóptero volvió a buscar al segundo contingente pero no pudo bajar."-"El Grupo Kuntur es un orgullo, lo escuché a Jesús Maza y se ve la calidad de persona que es. El domingo llamé a la Agrupación Kuntur para saludarlos."-"Juan Soria, y el grupo de Kuntur es un orgullo para los argentinos. Vamos a ir a comer un asado"Juan Soria, rescatista de Kuntur: "Nosotros estamos yendo a entrenar, después de cumplir esta misión. Para nosotros es vocación de servicio."-"Nos demoramos porque en el camino encontramos una camioneta tirada.""Estamos dolidos por las cosas que se hablaron, nadie nos abandonó.""La gente de gendarmería de Santiago del Estero montó una carpa para darle de comer a todos, porque eramos muchos trabajando. También estaban los bomberos"Iván Pavlovsky, vocero presidencial: "Estamos muy agradecidos por la ayuda, es gente muy profesional"Juan Soria, rescatista de Kuntur: "Saludos para toda la familia policial de Catamarca."