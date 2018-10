Japonés García "Nunca manejé plata que no corresponde, estoy limpito y me pueden revisar de punta a punta"

El ex Intendente de Vicente López, Enrique García, habló en Feinmann 910 y afirmó que "Mañana tengo que ir a declarar por un tema muy delicado; se está haciendo una cosa muy amplia respecto a los cuadernos, que no corresponde... el tema mío es del año 2013, cuando no era más intendente; había perdido la elección en 2011 y no me presenté a ninguna elección ni era candidato a nada".



Sobre el suceso contó que "Un día José López, que estaba en AySA, me dice: Enrique, tengo problemas con la General Paz... vos que vivís cerca de la General Paz, podemos hacer una reunión con el intendente de San Martín".



Agregó contando que "Se hizo una reunión en mi casa, hablaron quince o veinte minutos en el living, y se terminó todo. Acá en mi casa nunca se manejó plata ni se va a manejar; yo en ningún lado manejé plata que no corresponde... que me revisen de punta a punta, no tengo ningún problema, pero acá a la gente la embarran y tiene que salir a dar explicaciones."



Aclarando lo sucedido, dijo que "Estoy sorprendido de todo. Yo fui el nexo de que se reúnan en mi casa. No sé nada de nada, mañana iré a responder"