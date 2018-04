Javier Leal de Ibarra: "Desconozco que esta oficina pase al Ejecutivo."

- Declaraciones de Elisa Carrió: "La DAJuDeCO está a cargo del Poder Judicial, que tomó relevancia por las filtraciones de las escuchas de la ex presidente. Esa filtración no salió de acá, la cadena de custodia está garantizada, luego cuando sale perdemos la cadena de custodia, están las partes, la fiscalia, entre otros."



-"Lo conozco al Dr Ricardo Lorenzetti y le aseguro que de ninguna manera, ni él ni nadie, puede manipular las escuchas. No se puede violentar la cadena de seguridad."



-"La invitamos formalmente a Elisa Carrió para que vea como funciona. Desde que nos hicimos cargo de la dirección vinieron periodistas, ONGs. Acá se trabaja los 365 días del año."





- "Desconozco que esta oficina pase al Ejecutivo."



- Es cierto que se designó gente sin pasar por concurso?: "Cuando nos hacemos cargo de la dependencia estaba nutrido de personal de API y la Procuración General de la Nación, que se iban a sus dependencias; y se designó personal con celeridad y a partir de la gente de confianza que uno tenía"





Leal de Ibarra.mp3