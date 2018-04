Javier Sandomingo Nuñez: "Hoy la relación con Argentina es fluida y amistosa"

Escuchá el audio de la nota









Sandomingo Nuñez.mp3



-"Hacía mucho que no venía un presidente español a la Argentina, siempre la relación fue intensa y variada, y eso exigiría que los presidentes se reúnan más. Todos sabemos por qué no ocurrió durante una temporada. Espero que esta visita supere un impulso, como fue la visita de Mauricio Macri a España."-"Hoy la relación es fluida y amistosa. El dialogo es frecuente y nos permite resolver los problemas pronto."-"Vienen 70 empresas, son las más importantes de España, es gente que percibe una mejora en el país.""Yo siempre le he oído tratarle de mi amigo a Macri y a Rajoy. El Presidente español también lo cree. Lo que puedo decir es que hay sintonía y coincidencias para llegar acuerdos. Hay facilidades en la administración argentina."-"Yo creo que en Argentina se entiende lo que pasa en Cataluña, lo que hizo el Gobierno español es hacer cumplir la ley que tenemos en España"-"Seguramente hablarán de Venezuela, porque se ven las dos regiones. La Argentina está contribuyendo a la búsqueda de soluciones para Venezuela."- Situación de Telefónica: "Telefónica tuvo desencuentros con las autoridades argentinas, no hay que darle más importancia. Lo de Telefónica fue un desencuentro que nunca llegó a ser un riesgo y creo que además con el anuncio del Gobierno, que presentará una ley al Senado sobre el playcuadruple para las empresas de telefonía se resolverá definitivamente."