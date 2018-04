Joanna Picetti: "Yo tuve hostigamiento para que renuncie de la lista"

-"La Jueza María Servini de Cubria dijo que no podía asumir como diputada."



"Soy diputada, representante directa del Pueblo, pero es llamativo la demora en la resolución de este tema. Hubo una sentencia donde se me violaron las garantías y los derechos. En la sentencia se me intenta impugnar de la lista. Yo no tengo una sentencia en contra."



-"Yo no pude asumir pese a que no había sentencia firme. Me echaron por orden de las autoridades del Congreso, se incumplió la autoridad"



- Causa de Maltrat o de sus hijos: "La causa está sobreseída por inexistencia del delito. La denuncia fue en el 2010, se sobreseyó en el 2012 y se hizo en el contexto de una separación. La usaron mis compañeros para sacarme"



-"Yo tuve hostigamiento para que renuncie de la lista, fue todo un sistema. Rogelio Frigerio y el Jefe de campaña me decían que llegó a oídos de Elisa Carrió la situación con mi ex marido."



"Como no acepté la renuncia, me dijeron que me iban a difamar, yo decía que no se iba a utilizar una mentira, y ademas había chicos, pero me equivoqué."



-"Yo no quería traerle problemas al Gobierno, estaba muy triste y fui leal porque estábamos en campañ ;a. Lo grave para mí es esto de la post verdad, echan una mentira y es dificil ahora decir la verdad."



-"Yo le mandé una carta al Presidente sobre el tema."



-"Ahora tengo una operación judicial."