Jorge Di Lello: "Cité a Duhalde y a Lavagna por el presunto ofrecimiento de dinero"

Jorge Di Lello.mp3







Jorge Di Lello, fiscal federal, habló con Eduardo Feinmann sobre la citación a Roberto Lavagna y Eduardo Duhalde por el presunto ofrecimiento de dinero a cambio de que el economista baje su candidatura.





Repasá las frases de la nota





-"Hemos citado para mañana a Roberto Lavagna y luego a Eduardo Duhalde, es por la presunta oferta de dinero que le hicieron a Lavagna"



-"Yo tengo la información que dio Fontevecchia, quien fue respetuoso por el secreto de sus fuentes. Fontevecchia dijo que tenía la información que a Lavagna le ofrecieron dinero para que bajará su candidatura"



-"La idea es que se liquide el tema antes de las Paso. Lavagna y Duhalde tienen la obligación de decir la verdad"



-"Hay dos visiones de país, para mí la institucionalidad se corrige con más institucionalidad. Creo que no sirven las leyes especiales. Para mí hay que proteger las instituciones"



-"Yo soy fiscal electoral, algunos datos no puede dar. Argentina necesita más tolerancia. Hay que respetar las reglas de juego"



-"El tema UNIR no lo tengo yo"



-"Tenemos que ver los estatutos de Unir y la alianza para ver si es valido lo que hizo Assef. El Frente de todos tiene 16 partidos".



-"Yo creo que lo que pasa con los Partidos no es sólo en Argentina, con la nueva realidad se comienza a cambiar los Partidos políticos. Ningún partido va solo"