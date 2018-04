Jorge "Pipa" Higuaín: "No era el camino que Higuaín deje el fútbol"

-"Fue un momento muy duro, que no para, la enfermedad que tiene mi mujer requiere la atención de la familia. Con hijos afuera del país es difícil."



-"No era el camino que Higuaín deje el fútbol, la madre sabe lo que es el fútbol para nosotros. Ellos deben cumplir sus sueños, prestarle atención a su familia, para la madre estoy yo"



-"El amor a la madre es incondicional. Higuaín jugaba la Copa en Estados Unidos y a mi mujer la estaban operando."



-"Gonzalo está bien, yo creo que Lionel Messi, Agüero son una camada increíble. Es lamentable que no hayan conseguido la Copa del Mundo, pero deben superarlo."





