Jorge Rizzo: "Carrió violenta la institucionalidad"

- "Yo trabajo con el equipo que representa a Ricardo Lorenzetti, voy a hablar desde ahí, porque el Colegio no tiene ni arte ni parte."-"Elisa Carrió es una persona que respeto, acerqué a Fayt, voté dos veces, pero me parece que violenta la institucionalidad. En cuanto al tema de las escuchas dependen de la Corte en lo nominal, pero hay dos directores muy inteligentes, l a Corte sólo baja los recursos. Si fuera una Side paralela Carrió debería hacer una denuncia de espionaje"-"Hace años que hablamos de los pasajes de los Diputados, no hay ninguna filtración. Los diputados cobran poco."-"El tema Independiente me tiene cansado, porque el Club hizo la denuncia, hizo las cosas bien, la fiscal trabaja bien, la chica mediática aparece a destruir gente y la culpa la tiene Lorenzetti?. La discusión es hay trata o no, si es así va a la justicia Federal, que tiene que ver Lorenzetti. Es abuso de menores y va a la provincial. En todos los temas complicados Elisa Carrió mete a Lorenzetti, la gente ya se ríe y esto vulnera la institucionalidad."-"Es un ataque a la división tripartita de la Argentina."-"Yo le dije a Germán Garavano que pase la dirección a la Corte, pero si siguen así la Corte se la devolverá al Ejecutivo. Si no paran los ataques se devolverá la Dirección. Desde Patricia Bullrich, el jefe de los espías, el Gobierno quieren que se quede en la Corte.""Lo que se debe garantizar es que no habrá más embates de Carrió""Antes era un viva la pepa las escuchas. Se le ofreció a Elisa Carrió que venga a controlar, de hecho el Congreso controla. Este año se hace la reunión del G-20 en la Argentina y esto nos hace quedar mal"