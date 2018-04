José Ignacio De Mendiguren: "Argentina necesita volver a exportar. "

-"Tengo expectativas con la reunión de Mauricio Macri, este es el camino, la semana pasada estábamos errando el camino, llamando llorones, falta de competitividad, este es el camino, saber que los problemas existen, sentándonos a resolver. Si se conocen los problemas se solucionan"





Juan Ignacio De Mendiguren, diputado: "Acá no es así, acá hay problemas. Los empresarios quieren mejoras para seguir invirtiendo, el Estado tiene que regular para que no haya abuso. Argentina necesita volver a exportar. Además la deuda es impresionante y hay que juntar los dólares"



-2El crecimiento debe ser inclusivo, queremos volver a exportar fideos y no trigo, prendas y no algodón"

-"A mí me preguntaron por declaraciones de Eduardo Duhalde, yo dije que no están dadas las condiciones del 2001, ahora se puede evitar la crisis, el tema es aplicar las herramientas."









