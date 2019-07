José Luis Chilavert: "La Conmebol está matando al fútbol. Esta Copa fue armada para Brasil"

-"El tema del VAR llegó para legalizar la corrupción que hay en el fútbol de Sudamérica, la empresa que maneja el VAR estuvo en el FIFA Gates. Lo que me causa risa es que me dicen Chilavert tenía razón"



-"Hay que transparentar las cosas, MediaPro son personas españolas, por otro lado, los que están en la Conmebol ahora eran los vicepresidentes de los presidentes que están presos"



-"Claudio Tapia tendría que haberle dicho Dominguez algo antes del partido, esto viene de hace tiempo, aun no sabemos que consumieron los chicos de River Plate cuando le dio positivo el doping."



-"Me parece bien lo que hizo Lionel Messi, porque es la única manera que el fútbol diga que pasa, no nos quedemos solo en Dominguez, que es un empresario que quebró todo en Paraguay"



-"La Conmebol mata al fútbol. Por qué van a sancionar a Messi si vivimos en un mundo democrático. Los jugadores deberían unirse y hacerle un boicot a la Conmebol"



-"Tampoco sabemos cuánto fue la recaudación de Boca Juniors- River Plate, Dominguez está muy complicado. La Copa América estuvo preparada para que gane Brasil"



-"Dominguez dijo que si le liberan a la Conmebol los impuestos la Copa América se hace en Argentina y Colombia"