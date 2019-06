José Luis Espert: "Estos que van de un lado para el otro son los que terminan destruyendo el país"

José Luis Espert.mp3







José Luis Espert, precandidato a Presidente por el Frente Despertar, habló con Eduardo Feinmann sobre la revelación de la fórmula presiencial Macri-Pichetto.





- Sobre la formula Macri- Pichetto: "Mi espacio está preocupado por la decadencia argentina, la miseria, perdida de empleo, así que la reflexión que le haré es nuestro compromiso"



-"Es otro capítulo de la promiscuidad de la vieja política, que destruyó el país. Los Pichetto, Macri, Lavagna, Alberto Fernández, Sergio Massa. Una verguenza, Massa se va con Cristina Fernández después de decirle de todo, y Pichetto con Macri, también después de criticarlo. Esta gente destruyó el país y siguen con el mismo juego. No tienen ética, ni valor, van de un lado para otro".



-"El año pasado tuvimos una crisis monumental en materia de tipo de cambio que provocó destrucción del empleo"



-"A mí este mamarracho de Pichetto con Macri me conviene, porque el que creía que Macri era otra cosa..., muestra que Macri es kirchnerismo de buenos modales e irán a nuestro espacio. Nosotros somos gente que sufrimos estos tipos"



-"No lo conozco a Roberto Lavagna, para cerrar un acuerdo debemos conocernos, además no tenemos ideas parecidas. Con Gómez Centurion no hemos tenido contacto. A Duhalde lo conocí hace unos meses"



-"No tuve ofertas para bajar mi candidatura. La oportunidad de charlar con Macri ya fue. No he evaluado juntarme con Urtubey y Schiaretti"