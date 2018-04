José Luis Gioja: "Me parece que es una intromisión".

- La justicia intervino el PJ nacional: "Es una mala noticia, nos enteramos por ustedes. No es una cautelar que pedí yo. Me llama la atención, es la judicialización de la política, no tenía idea que había una acción de esta. El Partido está normalizado, no sé cuál es la causa. La jueza María Servini de Cubría tiene competencia en esto."



-"No me cae como un balde de agua fría porque siempre hay personas que quieren que el Justicialismo tenga un tropiezo. Hace dos semanas tuvimos el Consejo Nacional, ahora llamaré a los apoderados."



-"Me sorprende, acabo de llegar de San Juan. Me parece que es una intromisión." Describe la mesa del Justicialismo, 24 miembros



-"Obviamente que vamos a apelar."









gioja.mp3