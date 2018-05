José Urtubey: "Carrió muestra que es violenta."

Jose Urtubey.mp3



"La Dra Carrió viene con declaraciones desequilibradas y desafortunadas frecuentes, ella pidió la muerte de Durán Barba, también insultó al campo por las divisas y ahora le tocó a la UIA"-"Uno de los principales pilares de la Coalición gobernante, en un momento delicado del país, debería tener mesura, y no la agresión. Con estas cosas Carrió muestra que es violenta."- Se parece a Cristina Fernández: "Seguro, no puede insultar gratuitamente. No se entiende al gobierno porque el lunes convoca a un dialogo con empres arios, donde está la UIA y Carrió nos dice hijos de puta. Siento que ejerce violencia, son declaraciones que no colabora"- Cotización del dólar: "Cuando pase la tormenta tenemos que visualizar un programa de desarrollo económico que nos aleje de la especulación."-"No podemos estar colgados a las lebacs, y al dólar"-"Si el tema del Fondo era una salida pensada se debería haber hecho en otro momento, hay incertidumbre por las condiciones"-"Sería interesante que Carrió nos pida disculpas."-"Nosotros desde el año pasado que le llevamos propuestas al Gobierno, ahora estamos en medio de la tormenta, entonces nos ponemos a disposición"-"Se quedó corto Cristiano Rattazzi con un dolar a 26"