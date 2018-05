Juan Carlos de Pablo: "La suba de tasas funciona si armás otra cosa"

juan carlos de pablo.mp3



-"El Ministro Nicolas Dujovne dice en la conferencia de prensa, no nos miren a nosotros no tenemos nada que ver, dice que se cumplirá la meta, y que miren para otro lado. Luis Caputo te dice que consiguió la plata"-"El tema de la meta no da credibilidad, porque no va a ser el 15 por ciento. La pregunta de quién manda acá, dijo lo que debían, que eran un equipo. Por otro lado, dicen hable con el Banco Central"-"El Mercado no existe, somos seres humanos comprando y vendiendo. La realidad nunca es tan fantástica, ni tampoco es mala, es intermedia"-"La suba de tasas funciona si armas otra cosa. El Gobierno tiene que pensar en algo complementario al 40 por ciento. El que maneja la economía es el Presidente Mauricio Macri y parece que está contento con 6 ministros y no los quiere cambiar, entonces los tiene que reunir en un salón, y explicar algo contundente, para restablecer la confianza"-"El que tomó un crédito UVA sube por inflación, tiene que estar seguro que su salario ajustará por inflación."