Juan Carlos de Pablo: "Se nota una reactivación económica, el tema es que es heterogéneo"

-"La economía es una cosa heterogénea, el nivel económico cayó en el 2018 y está entre estancado y recuperando, pero quizás el que vende autos te dice que no, y si hablas con el sector agropecuario están mejor".



-"El Gobierno no sabe lo que va a hacer las próximas horas, el Presidente no toca la tasa de interés porque se le puede mover el dólar, y estamos en campaña electoral".



-"No se puede ver lo que pasa desde el punto de vista técnico porque tenemos un país muy político"



-"Se nota una reactivación económica, el tema es que es heterogéneo"