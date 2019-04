Juan Curutchet: "Tenemos un año de estrés cambiario"

Juan Curutchet.mp3







"Es el tercer año que lanzamos el plan del 50 por ciento en los supermercados, consiste en el reintegro del 50 por ciento del consumo de los supermercados con tope de dos mil pesos, el tercero y cuarto miércoles de cada mes".



-"En otro orden, el Banco Provincia va a dar beneficios adicionales al sector textil y de calzado, entendiendo que ambos rubros son los sectores económicos más afectados por el contexto recesivo y que involucran miles de trabajadores en la Provincia de Buenos Aires: queremos apuntalar esta actividad".



-"La decisión nuestra es acompañar el esfuerzo de pago de los créditos UVA que están haciendo las familias; la mora es muy baja, menor al uno por ciento, pero eso no niega el gran esfuerzo que están haciendo para pagar estos créditos. Cuando la cuota supere el treinta por ciento del ingreso familiar, el banco va a absorber esa diferencia".



-"No hay grandes movimientos en los ahorros de la gente, no hubo nunca corrida bancaria, pese a cumplirse un año de la corrida cambiaria. Nosotros tenemos un aumento en el ahorro de dólares en los bancos. Los Bancos están sólidos con un nivel creciente de ahorro".



-"Argentina tiene mucha incertidumbre política, podemos ser un país como cuando vinieron los presidentes del G-20 o uno que tiene como amigo a Irán, Cuba y Venezuela. La incertidumbre se refleja en el riesgo país"



- Sobre Axel Kicillof: "En el ciclo político anterior hubo un default, se adulteraron los indices económicos del país. Hay desconfianza de la manipulación que puede tener el arco opositor. Sube el riesgo país y sube el petroleo, por suerte tenemos equilibrio"



-"Yo creo que tenemos un año de estrés cambiario. Hay que destacar que tenemos superávit cambiario, exportamos más de lo que importamos. Hay medidas de fondo que aún no se ven como es el caso de la inflación."



-"Ayer arrancamos con cerca de mil bocas para comprar con la tarjeta del Banco Provincia. No hay exclusión de productos de precios cuidados o esenciales".