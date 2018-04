Juan: "El catamarán trató de rescatarlo, le tiraron un salvavidas pero el chico no quería"

-"Yo estuve en la fiesta del Catamarán, el chico se tiró al agua, no se sabe por qué. Los amigos están con Prefectura. A las 23hs nos enteramos que el chico se tiró, habíamos dejado el Puerto de Olivos y no sé dónde estábamos"



-"Era un cumpleaños, de un amigo, de un amigo. La fiesta era privada. Alcohol había, droga desconozco, no conocía al chico que se tiró."



-"El catamarán trató de rescatarlo, le tiraron un salvavidas pero el chico no quería"





