Juan Manuel Urtubey: "Alternativa Federal es de quienes quieran salir de la grieta Mauricio Macri- Cristina"

Juan Manuel Urtubey, Gobernador de la provincia de Salta, habló en Feinmann 910 y dijo que "Nosotros postergamos las elecciones, las primarias son el 6 de octubre y las generales en noviembre porque tenemos un sistema de boleta única electrónica. Hacer la elección el mismo día, con diferentes sistema y diferentes categorías era mucho lío. Lo hicimos en el 2017 y por eso tomamos la decisión".



Además, afirmó que "tengo la convicción que Alternativa Federal será el espacio más votado en las Paso, nosotros no queremos que nuestros espacio no sea sólo peronista, sino que sea de los que quieran salir de la grieta Mauricio Macri- Cristina Fernández"



"La Argentina está metida en una crisis de valores, se cae el valor de la moneda porque no hay confianza, al lado hay una economía de enorme fragilidad, nosotros no vamos resolver el problema hasta que el país no se ponga en marcha", finalizó.