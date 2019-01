Juan Manuel Urtubey: "La idea es no achicar el espacio al tamaño de un dirigente"

Juan Manuel Urtubey, Gobernador de la Provincia de Salta y candidato a Presidente de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "En esta época la actividad administrativa baja pero debemos estar atentos. La sociedad argentina está madurando en temas institucionales porque aún descontenta por falta de resultados entiende que el camino es tratar de esperar a las elecciones, siempre dentro del sistema institucional. En un momento que hay desprestigio del sistema político"



Sobre el aumento de tarifas, dijo que "Cuando uno hace los cambios en un clima de crecimiento económico, lo paga el crecimiento, yo se lo dije a Juan José Aranguren, a Mauricio Macri. Nosotros lo que debíamos hacer era plantear un sendero y horizonte de tarifas a cinco años. La inversión que deben hacer las empresas la deben hacer con financiamiento y eso se hace con previsibilidad. Son políticas a mediano plazo."





"Los primero que hay que hacer es un Gobierno de unión nacional, es decir que los empresarios, sindicatos y políticos nos sentemos juntos, hay que bajar la conflictividad y hacer un plan a mediano plazo para ser creíbles. Para crecer necesitamos inversión, y la inversión se da por credibilidad", agregó.



Sobre la posible relación con el Kirchnerismo, dijo que "No somos todo lo mismo, yo quiero una Argentina diferente a esta y diferente al kirchnerismo, no podemos ir todos juntos como dice Agustín Rossi. En Alternativa Federal debemos ir a las Paso, un espacio diferente a Macri y el kirchnerismo"



"Si bien la Argentina debe avanzar en políticas de Estado en consenso se debe dar en un clima menos hostil a la inversión, una sociedad democrática", dijo.



Sobre la posibilidad de una PASO en Alternativa Federal, dijo que "Hoy el sistema indica que las listas compiten en agosto, en las Paso, Sergio Massa es un dirigente que tiene un largo recorrido, ya fue candidato a presidente, Roberto Lavagna tiene un enorme prestigio, y también fue candidato; yo recién comienzo a recorrer el espacio. La idea es no achicar el espacio al tamaño de un dirigente."



Sobre el debate de bajar la edad de imputabilidda, afirmó que "Nosotros debemos garantizar un régimen que dé sanciones, dentro del marco de protección de derechos, en personas que son conscientes de sus actos. Con procesos diferentes a los mayores, a partir que tienen plena comprensión de sus actos, no tiene que ver con las edades"



Acerca de su idea sobre la despenazalición del aborto, afirmó que "Estoy a favor de la despenalización. Yo haría una consulta popular y hacer lo que quiere el pueblo argentino"



Finalmente, hablando acerca del endeudamiento del país de cara a los futuros vencimientos, dijo que "Argentina debe cumplir con los compromisos, no puede no pagar la deuda. En la medida que crecemos vamos a poder mejorar el perfil de la deuda"