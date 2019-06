Juan Manuel Urtubey: "No acepté ser Vicepresidente de Macri por principios"

Juan Manuel Urtubey.mp3







Juan Manuel Urtubey, Gobernador de la Provincia de Salta y precandidato a Vicepresidente por Consenso Federal 2030, habló con Eduardo Feinmann sobre su fórmula junto a Roberto Lavagna.





Repasá las frases de la nota





-"Roberto Lavagna por un lado y yo por el otro veníamos insistiendo en fortalecer una opción política que pretende sacarnos a los argentinos de la grieta. Si íbamos separados era una posición testimonial, y como no estoy pensando en una cuestión personal, sino que quiero sacar a la Argentina adelante nos unimos. Fusionando los dos espacios tenemos más posibilidades, primo la coherencia, más que la posición personal de un cargo"



-"Como el Gobierno y el Kirchnerismo adelantaron los tiempos tuvimos que cambiar, pretenden jugar el ballotage en agosto".



-"Yo no calificó a Sergio Massa, sino que cambiaron la opinión tanto Sergio Massa como Miguel Ángel Pichetto. Pichetto me llamó y me avisó , Massa no"



- El cambio de los políticos: "Como argentino me da vergüenza y como político, te digo, yo siempre privilegio la coherencia"



-"No acepté ser vice de Mauricio Macri por principios, porque yo creo que la Argentina necesita un cambio de gobierno, no coincido con la política. Nosotros hemos colaborado, pero la Argentina debe salir de la lógica del ajuste, se debe aliviar la presión impositiva en las empresas, dar empleo. Yo le dije a los argentinos que sería una alternativa, ni Macri, ni Cristina"



-"Roberto Lavagna por su historia demuestra la enorme capacidad, yo por mi experiencia me he formado para administrar la Argentina, además de las buenas intenciones. El compromiso con Lavagna es la institucionalidad en la Argentina, acorde a los tiempos que vivimos"



- Si gana Mauricio Macri, sería canciller de Macri?: "Nosotr os estamos trabajando para ser gobierno en la Argentina, y acordaremos el canciller del presidente Lavagna"



-"Argentina debe tener verdaderos gobiernos de coalición"



-"Esperemos el debate presidencial. Es una pena si no va Alberto Fernández, para algunos el cumplimiento de la ley es opcional, pero es ley"



-"Estoy en Tartagal, festejando el cumpleaños. Este lunes en el festejo de Güemes me puedo poner ojotas con medias. Los memes me los pasó Isabel" (Macedo).