Juan Manuel Urtubey: "Que el Gobierno convoque a Cristina es de sentido común puro"

-"Hubiese sido mucho mejor que la Argentina avance en algunos puntos de encuentro de políticas de Estado cuando se inició la gestión y no faltando casi seis meses del proceso electoral, donde pareciera que la suerte ya está echada respecto a la gestión, pero más vale tarde que nunca: creo que en el país haya un espacio donde se pueda dialogar y discutir para ponernos de acuerdo sería muy bueno".



-"El presidente Macri me llamó personalmente el día viernes; yo vengo planteando la necesidad de estos puntos para ponernos de acuerdo, por eso sería una incongruencia total rechazar este llamado".



-"Yo no lo limitaría a la política, pondría organizaciones sociales, empresas, que se arme un C onsejo Económico -Social en la Argentina"



-Audio de Rogelio Frigerio sobre llamar a Cristina Fernández: "Si queremos dialogar debemos estar todos, no debe haber exclusiones; si la Argentina establece algunos acuerdos por lo menos vamos a garantizarnos determinadas reglas de juego para los argentinos, el tipo que tiene una pyme, no sólo para los Mercados. La sociedad no puede estar en modo pausa hasta que terminen las elecciones".



- Reforma laboral: "Yo coincido que hay que hacer modificaciones, pero debemos sentarnos. Hay que bajar los impuestos al trabajo, lo que no significa precarización. Hay que animarse a discutir. Hay que bajar cargas tributarias y establecer parámetros para dar previsibilidad, UOCRA tiene un seguro de paro".



- Sobre las declaraciones de Massa y Lavagna del acuerdo: "Todos queremos el consenso, cuando alguien lo propone debemos discutirlo. Yo creo que hay que sentarse a conversar, así expresamos nuestras ideas".



-"El Gobierno por whatsapp me mandó a mí, Roberto Lavagna, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa ciertos puntos. Todo virtual. Nosotros en el espacio vamos a competir en primarias, para dar una propuesta superadora a Cristina Fernández y Mauricio Macri. Lo logico es acostumbrarnos a administrar los disensos".



-"Me parece que sería bueno que venga Cristina Fernández, todo indica que no irá. En un momento hay que correrse en la competencia".