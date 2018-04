Juan Manuel Urtubey: "Se puede hacer política en Argentina sin Cristina Kirchner"

-"Recién terminé el acto de comienzo de clases en Salta, se empieza con normalidad y tiene que ver con el dialogo de muchos años y trabajo en conjunto. La paritaria cerró en un 15 por ciento, en cuatro tramos, sin clausula gatillo."



-"Si hay problemas con la economía nos sentaremos, es de palabra. San Luis y Salta siempre sostuvimos el salario docente, entonces se dan acuerdos más bajos."



-"Los maestros ganan un promedio de 20 mil pesos, muy pocos ganan menos."



-"Me pareció bien el discurso del Presidente porque enfocó en intereses ciudadanos, no de la política. A mí me hubiese gustado que hable de empleo y la crisis de producción. Crecemos poco, y la inflación va bajando".

- "Puede ser que el camino sea correcto, el tema es cuántos estamos incluidos. El tema es que si nos cierra un ingenio nos deja a mil personas en la calle. Hay que ver qué hacer con los que se quedan en el camino"



-"Me reuní con Gobernadores de San Juan, y otros intendentes, para hacer una profunda renovación en el Peronismo, es ofrecerle a la gente cosas."



- Dichos de Alberto Fernández: "Se puede hacer política en Argentina sin Cristina Fernández. Además la sociedad quiere otras construcciones políticas."



-"Yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Está bien el debate."



-"Yo estoy trabajando para que el discuta proyectos y no patrones. A mí me parece que siempre habrá segunda vuelta en nuestras elecciones."



-"Nunca se pierden las ganas de ser presidente. Quiero un peronismo moderno"





